Министр труда Котяков: пенсии в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пенсии неработающих пенсионеров в стране с 1 января проиндексируют на 4,8%.

Об этом он заявил во время парламентского диалога в Совете Федерации.

«Индексация (с 1 января) составит 4,8%», — цитирует его Интерфакс.

Также Котяков напомнил, что в этом году по решению главы государства впервые с 1 июня была проведена промежуточная индексация пенсий на 10%.

Ранее Минтруд России предложил увеличить минимальный размер оплаты труда на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.