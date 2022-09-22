Минтруд России предлагает в 2023 году увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что минимальный размер оплаты труда в России предлагают повысить до 30 тыс. рублей.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал данную идею.
В мае премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации на 10% пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.