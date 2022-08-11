Экономист Остапкович заявил о сложностях при реализации идеи повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 30 тыс. рублей.

По мнению экономиста, сегодня подобную инициативу будет сложно реализовать. Как пояснил эксперт, повышение МРОТ почти в два раза может оказаться обременительным для бюджета и вызвать так называемый «волновой эффект».

В качестве примера специалист привёл ситуацию, когда у наименее производительного человека зарплата равняется минимальному размеру оплаты труда — 15 279 рублей.

«МРОТ с 15 тыс. рублей предлагают (повысить. — RT) до 30 тыс. рублей, но предположим, следующий работник получает 18 тыс., другой — 25 тыс, нельзя же одному сотруднику с 15 тыс. поднять зарплату до 30 тыс., а всех остальных — оставить на месте. Значит фактически нужно увеличить фонд оплаты труда в два раза»,— рассказал Остапкович.

Он также напомнил о том, что более 60% территории России находится в вечной мерзлоте, и люди получают северные надбавки.

«Человек, который получал 15 тыс., будет получать 30 тыс., и у него ещё коэффициент по надбавкам, то есть это 60 тыс.», — добавил собеседник RT.

Эксперт заявил, что необходимо повышать объём экономики, тогда будет «повышаться прибыль, рентабельность, и предприниматели смогут повысить оплату труда».

Ранее стало известно о том, что минимальный размер оплаты труда в России предлагают повысить до 30 тыс. рублей, сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года.