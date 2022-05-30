С 1 июня 2022 года: Мишустин утвердил индексацию пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года соответствующие суммы увеличатся сразу на 10%. В результате средний размер страховой выплаты неработающим пенсионерам составит около 19,4 тыс. рублей в месяц. В то же время уровень МРОТ достигнет порядка 15,3 тыс. рублей, а прожиточный минимум на душу населения превысит 13,9 тыс. рублей. Всего на эти цели власти собираются направить почти 510 млрд рублей, а инициатива затронет в общей сложности 54 млн россиян. Как полагают эксперты, решение властей позволит частично компенсировать гражданам рост инфляции, а также поддержать потребительский спрос и экономическую активность в стране.

Правительство России утвердило индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и прожиточного минимума на 10%. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Соответствующее постановление подписано… Правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается», — заявил Мишустин на совещании со своими заместителями.

С 1 июня неработающие пенсионеры в России станут ежемесячно получать в среднем 19 360 рублей — на 1760 рублей выше текущего уровня. По оценке властей, решение коснётся около 35 млн человек.

Уровень МРОТ, в свою очередь, вырастет с 13 890 рублей до 15 279 рублей. Речь идёт о минимальной планке заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Как полагают в правительстве, индексация этой суммы позволит повысить зарплаты более 4 млн россиян.

В то же время размер прожиточного минимума на душу населения увеличится с 12 654 рублей до 13 919 рублей. Для трудоспособного населения значение составит 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей.

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«Показатель используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до 17 лет из малообеспеченных семей. В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 млн человек», — отметили в кабмине.

Всего на эти цели в текущем году правительство собирается направить 509,7 млрд рублей. Из них 472,4 млрд рублей пойдут на индексацию пенсий.

Напомним, что с 1 января 2022 года страховые пенсии, МРОТ и прожиточный минимум в России уже были повышены на 8,6%. Между тем на фоне роста инфляции президент страны Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию.

«Нужно помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Мы всё время с вами об этом говорим и на это всегда ориентируемся. Мы уделяем этим вопросам постоянное внимание», — заявил глава государства на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам 25 мая.

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В результате масштабных экономических санкций Запада в отношении Москвы в марте годовая инфляция в России ускорилась с 9,2 до 16,7%, а в апреле достигла 17,83%. Значение стало самым высоким за последние 20 лет, о чём свидетельствуют материалы Росстата.

Впрочем, на данный момент ситуация в экономике уже начала постепенно стабилизироваться, а инфляция в годовом выражении замедлилась до 17,51%. Более того, если ещё в начале весны товары и услуги в среднем по стране еженедельно дорожали на 2%, то за неделю с 14 по 20 мая потребительские цены снизились на 0,02%. Это произошло впервые за последние девять месяцев.

«Хотя инфляция сейчас стала замедляться, рост потребительских цен с начала года всё равно остаётся ощутимым и составляет около 11,8%. Поэтому одобренная властями индексация соцвыплат позволит отыграть существенную часть тех потерь, которые понесло население из-за инфляционного всплеска последних месяцев», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

При этом инициатива властей не окажет серьёзной нагрузки на бюджет, уверен специалист. По его словам, у руководства страны есть все необходимые финансовые ресурсы для выполнения социальных обязательств.

Согласно оценке правительства, только за счёт полученных в текущем году нефтегазовых доходов объём резервного фонда кабмина дополнительно увеличится на 791,6 млрд рублей. Средства планируется направить на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.

Как отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, индексация выплат должна положительно отразиться на уровне доходов граждан. Это, в свою очередь, позволит поддержать общий уровень экономической активности в стране, считает специалист.

«Точно так же, как государство поддержало граждан во время пандемии с помощью единовременных выплат, в текущих условиях власти стремятся обеспечить рост благосостояния людей. Индексация — это масштабная инициатива, которая поможет усилить потребительский спрос и, как следствие, окажет позитивное воздействие на обороты производителей продукции и услуг, ретейла и других отраслей», — отметил Деев.