С 1 июня 2022 года: Мишустин утвердил индексацию пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%
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Правительство России утвердило индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и прожиточного минимума на 10%. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Соответствующее постановление подписано… Правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается», — заявил Мишустин на совещании со своими заместителями.
С 1 июня неработающие пенсионеры в России станут ежемесячно получать в среднем 19 360 рублей — на 1760 рублей выше текущего уровня. По оценке властей, решение коснётся около 35 млн человек.
Уровень МРОТ, в свою очередь, вырастет с 13 890 рублей до 15 279 рублей. Речь идёт о минимальной планке заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Как полагают в правительстве, индексация этой суммы позволит повысить зарплаты более 4 млн россиян.
В то же время размер прожиточного минимума на душу населения увеличится с 12 654 рублей до 13 919 рублей. Для трудоспособного населения значение составит 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей.
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«Показатель используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до 17 лет из малообеспеченных семей. В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 млн человек», — отметили в кабмине.
Всего на эти цели в текущем году правительство собирается направить 509,7 млрд рублей. Из них 472,4 млрд рублей пойдут на индексацию пенсий.
Напомним, что с 1 января 2022 года страховые пенсии, МРОТ и прожиточный минимум в России уже были повышены на 8,6%. Между тем на фоне роста инфляции президент страны Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию.
«Нужно помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Мы всё время с вами об этом говорим и на это всегда ориентируемся. Мы уделяем этим вопросам постоянное внимание», — заявил глава государства на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам 25 мая.
В результате масштабных экономических санкций Запада в отношении Москвы в марте годовая инфляция в России ускорилась с 9,2 до 16,7%, а в апреле достигла 17,83%. Значение стало самым высоким за последние 20 лет, о чём свидетельствуют материалы Росстата.
Впрочем, на данный момент ситуация в экономике уже начала постепенно стабилизироваться, а инфляция в годовом выражении замедлилась до 17,51%. Более того, если ещё в начале весны товары и услуги в среднем по стране еженедельно дорожали на 2%, то за неделю с 14 по 20 мая потребительские цены снизились на 0,02%. Это произошло впервые за последние девять месяцев.
«Хотя инфляция сейчас стала замедляться, рост потребительских цен с начала года всё равно остаётся ощутимым и составляет около 11,8%. Поэтому одобренная властями индексация соцвыплат позволит отыграть существенную часть тех потерь, которые понесло население из-за инфляционного всплеска последних месяцев», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
При этом инициатива властей не окажет серьёзной нагрузки на бюджет, уверен специалист. По его словам, у руководства страны есть все необходимые финансовые ресурсы для выполнения социальных обязательств.
Согласно оценке правительства, только за счёт полученных в текущем году нефтегазовых доходов объём резервного фонда кабмина дополнительно увеличится на 791,6 млрд рублей. Средства планируется направить на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.
Как отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, индексация выплат должна положительно отразиться на уровне доходов граждан. Это, в свою очередь, позволит поддержать общий уровень экономической активности в стране, считает специалист.
«Точно так же, как государство поддержало граждан во время пандемии с помощью единовременных выплат, в текущих условиях власти стремятся обеспечить рост благосостояния людей. Индексация — это масштабная инициатива, которая поможет усилить потребительский спрос и, как следствие, окажет позитивное воздействие на обороты производителей продукции и услуг, ретейла и других отраслей», — отметил Деев.