ПФР перечислил негативные последствия возврата к индексации пенсии работающим пенсионерам

Идея возврата индексации пенсий работающим пенсионерам будет иметь ряд негативных последствий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Отмечается, что такая инициатива приведёт к перераспределению ограниченных средств бюджета от неработающих пенсионеров к работающим.

Кроме того, на индексацию пенсий работающим гражданам необходимо выделить дополнительные 0,5 трлн рублей.

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