ПФР перечислил негативные последствия возврата к индексации пенсии работающим пенсионерам
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Отмечается, что такая инициатива приведёт к перераспределению ограниченных средств бюджета от неработающих пенсионеров к работающим.
Кроме того, на индексацию пенсий работающим гражданам необходимо выделить дополнительные 0,5 трлн рублей.
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