Узнать больше

ПФР перечислил негативные последствия возврата к индексации пенсии работающим пенсионерам

Короткая ссылка
Идея возврата индексации пенсий работающим пенсионерам будет иметь ряд негативных последствий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
ПФР перечислил негативные последствия возврата к индексации пенсии работающим пенсионерам
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что такая инициатива приведёт к перераспределению ограниченных средств бюджета от неработающих пенсионеров к работающим.

Кроме того, на индексацию пенсий работающим гражданам необходимо выделить дополнительные 0,5 трлн рублей.

Ранее Мосгордума приняла бюджет столицы на 2023 год и на плановый период 2024—2025 годов сразу в трёх чтениях с сохранением социальной направленности.

Юрист Вадим Ткаченко рассказал об изменениях в социальных выплатах, которые вступают в силу с 1 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить