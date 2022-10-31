Юрист Ткаченко рассказал об индексации пенсий и выплат некоторым категориям граждан

Юрист Вадим Ткаченко рассказал об изменениях в социальных выплатах, которые вступают в силу с 1 ноября.

С 1 ноября 2022 года вступает в силу целый ряд изменений, которые касаются выплаты пенсий, пособий и предоставления льгот, сообщил эксперт в разговоре с Life.ru.

«Так, будут проиндексированы пенсии бывшим членам лётных экипажей, которые уже не работают по специальности и чей стаж превышает 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также гражданам, работавшим шахтёрами и сотрудниками горноспасательных отраслей. Индексация произойдёт автоматически. Для этого не потребуется подавать заявление в ПФР. При этом пенсионеры, чей возраст от 80 лет и выше, смогут получить удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии», — уточнил Ткаченко.

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