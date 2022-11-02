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Мосгордума приняла бюджет столицы на 2023 год с сохранением социальной направленности

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Мосгордума приняла бюджет столицы на 2023 год и на плановый период 2024—2025 годов сразу в трёх чтениях с сохранением социальной направленности.
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2023 год с сохранением социальной направленности
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Около 54% бюджета в следующем году направят на финансирование социальных программ. Средства будут использованы в сферах здравоохранения, образования, спорта и культуры.

Бюджет предусматривает с 1 января индексацию на 10% соцвыплат для представителей старшего поколения и семей с детьми.

Увеличен также минимальный размер пенсии с доплатой от столицы с 21 193 до 23 313 рублей в месяц.

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