Мосгордума приняла бюджет столицы на 2023 год с сохранением социальной направленности

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2023 год и на плановый период 2024—2025 годов сразу в трёх чтениях с сохранением социальной направленности.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Около 54% бюджета в следующем году направят на финансирование социальных программ. Средства будут использованы в сферах здравоохранения, образования, спорта и культуры.

Бюджет предусматривает с 1 января индексацию на 10% соцвыплат для представителей старшего поколения и семей с детьми.

Увеличен также минимальный размер пенсии с доплатой от столицы с 21 193 до 23 313 рублей в месяц.