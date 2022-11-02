Мосгордума приняла бюджет столицы на 2023 год с сохранением социальной направленности
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Около 54% бюджета в следующем году направят на финансирование социальных программ. Средства будут использованы в сферах здравоохранения, образования, спорта и культуры.
Бюджет предусматривает с 1 января индексацию на 10% соцвыплат для представителей старшего поколения и семей с детьми.
Увеличен также минимальный размер пенсии с доплатой от столицы с 21 193 до 23 313 рублей в месяц.