С января 2023 года: Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать зарплаты работников бюджетной сферы в январе 2023 года. По словам главы государства, властям необходимо добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над инфляцией. При этом, как подчеркнул российский лидер, даже в нынешних непростых для экономики условиях уровень бедности в стране продолжает планомерно снижаться. Такую динамику эксперты во многом объясняют увеличением социальной поддержки россиян. Предполагается, что в следующем году на эти цели будет направлено более трети всего бюджета.

Зарплаты работников бюджетной сферы в России необходимо будет проиндексировать уже в январе 2023 года. Такое распоряжение в среду, 30 ноября, отдал президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«В текущем году мы столкнулись с инфляцией, которая всем известна. Цены заметно выросли, и... зарплаты по экономике в целом тоже хотя бы в номинале, но прибавляют. Поэтому уже в январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам», — заявил Путин.

По его словам, номинальный уровень заработных плат в целом по экономике увеличивается чуть быстрее, чем предполагалось ранее. Тем не менее рост показателя пока остаётся несколько ниже инфляции, о чём свидетельствуют данные Минтруда и Минэкономразвития.

Согласно прогнозам ведомств, по итогам 2022 года потребительские цены на товары и услуги в среднем по России вырастут на 12,4%, в то время как номинальные заработные платы — только на 11,6%. Впрочем, уже в 2023-м можно будет наблюдать обратную ситуацию, уверены в правительстве.

Предполагается, что в следующем году инфляция в России замедлится более чем в два раза и составит 5,5%. Между тем зарплаты граждан в номинальном выражении, в том числе и у бюджетников, будут расти быстрее общего уровня цен, о чём в среду заявил министр финансов Антон Сиуланов.

«Пенсии в следующем году вырастут на 1 тыс. рублей, как и ранее было запланировано. Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», — цитирует ТАСС главу Минфина.

Как отметил Владимир Путин, руководству страны нужно обеспечить увеличение заработных плат во всех ключевых отраслях экономики. Более того, президент указал на необходимость добиться именно устойчивого превышения роста доходов граждан над инфляцией.

«Я очень надеюсь на то, что она (инфляция. — RT), как мы и говорили, в I квартале следующего года будет снижаться... Отдельная задача — и здесь роль государства принципиально значима — обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере... Речь идёт о специалистах, которые работают в таких важнейших отраслях, как здравоохранение и образование, наука и культура, социальная защита», — добавил глава государства.

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Рост реальных доходов населения российский лидер назвал приоритетной задачей властей наряду с сокращением бедности и неравенства в стране. При этом, как подчеркнул президент, даже в текущих условиях доля малообеспеченных граждан в России продолжает постепенно снижаться.

«По итогам III квартала уровень бедности снизился до 10,5%... Годом ранее в III квартале он составлял 11%. Так что снижение действительно небольшое, но важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая определённая позитивная динамика есть. Её нужно сохранить», — добавил Путин.

Во многом наблюдаемое снижение уровня бедности в России связано с увеличением социальных выплат и усилением вектора социальной политики государства. Таким мнением в беседе с RT поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«В текущем году были дважды проиндексированы минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и страховые пенсии неработающих пенсионеров. Помимо этого, были введены дополнительные выплаты для малообеспеченных семей с детьми», — напомнил Антонов.

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С 1 января 2023 года планируется дополнительное повышение МРОТ, прожиточного минимума и пенсий. Одновременно в России должно заработать единое пособие для нуждающихся семей в связи с рождением и на воспитание ребёнка.

Всего в следующем году более трети расходов бюджета планируется направить на социальные нужды, заявил ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Этот бюджет — самый сложный за последние годы: санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно надёжность... В результате нам удалось гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами», — подчеркнул Володин.

Помимо индексации соцвыплат, в дальнейшем снижению бедности в России должно способствовать общее повышение уровня благосостояния граждан, а также стимулирование развития рынка труда. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«В этом аспекте в стране уже наблюдается поступательное позитивное движение. Например, ещё в 2000 году бедными в России были около 40 млн человек или почти треть всего населения страны. Повышение оплаты труда бюджетников также приводит к росту благосостояния граждан — в силу того, что в бюджетной сфере у нас занято больше 17 млн человек», — добавил Деев.