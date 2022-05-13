Впервые с лета 2017 года: почему курс евро на Мосбирже опускался ниже 65 рублей

На торгах в пятницу, 13 мая, курс доллара на Московской бирже впервые с февраля 2020 года опускался ниже 63 рублей. В то же время курс евро падал до отметки 64,9 рубля — самого низкого уровня с июня 2017-го. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с дисбалансом спроса и предложения иностранной валюты на российском рынке. Движение капитала во многом всё ещё ограничено мерами Центробанка, импорт сократился на фоне санкций, а объём экспорта по-прежнему остаётся высоким. Более того, поддержку нацвалюте оказывает ослабление евро на мировом рынке и решение многих стран ЕС покупать газ у Москвы за рубли. Может ли снижение валютных курсов отразиться на потребительских ценах в России — в материале RT.

В пятницу, 13 мая, российская валюта заметно укрепляется на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 1,1% и впервые с февраля 2020 года достигал отметки 62,63 рубля. Курс евро при этом опускался на 0,5% — до 64,94 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в июне 2017-го.

За последние два месяца нацвалюта подорожала почти в два раза по отношению к американской и европейской. Напомним, ещё в начале весны на фоне санкций Запада в отношении России курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 рубля и 132 рублей соответственно.

Таким образом, в настоящий момент рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По мнению главы государства, курс российской валюты укрепляется за счёт рекордного положительного сальдо торгового баланса. Аналогичную точку зрения в беседе с RT озвучил и ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

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«В последние два месяца рубль дорожает благодаря тому, что предложение иностранной валюты на Московской бирже заметно превышает спрос на неё. Этот фактор как раз обусловлен сильной динамикой торгового баланса России — то есть большими поступлениями экспортной валютной выручки при низком объёме импорта», — объяснил Сыроваткин.

Как рассказал RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, в результате западных санкций импорт зарубежных товаров в Россию значительно снизился. Тем временем объём поставок российской продукции за границу в денежном выражении по-прежнему остаётся высоким. Во многом это связано с растущими ценами на сырьё.

При этом доступ иностранным инвесторам к российскому валютному рынку всё ещё заблокирован, а компании- экспортёры в соответствии с постановлением Минфина и Центробанка по-прежнему обязаны продавать 80% своей валютной выручки. Другими словами, основной объём полученных долларов и евро бизнес должен обменивать на рубли.

«В результате на валютном рынке, от которого отключили нерезидентов, складывается перекос в пользу продавцов валюты. Пока не восстановится импорт или не будут существенно смягчены меры валютного регулирования, рубль может выглядеть сильно», — отметил Василий Карпунин.

Вспомогательные факторы

Кроме того, положительное влияние на динамику нацвалюты оказывают новости о намерении всё большего числа европейских стран покупать российский газ за рубли. Об этом в разговоре с RT рассказал аналитик ИК «Фридом Финанс» Владимир Чернов.

«Большинство государств ЕС переходит на оплату газа рублями. Если ранее покупать наш газ за рубли были согласны только десять европейских компаний, то на текущей неделе стало известно об открытии счетов в Газпромбанке ещё десятью. Между тем, ещё 14 предприятий запросили необходимые документы для данной процедуры. Всё это привело к резкому укреплению российской валюты в последние дни», — считает Чернов.

Напомним, с апреля в России по поручению Владимира Путина заработал новый порядок расчётов при поставках природного газа в недружественные страны. После масштабных санкций Запада и блокировки почти половины российских золотовалютных резервов за рубежом Москва теперь принимает оплату за энергосырьё только в рублях.

Для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, после чего банк на Московской бирже обменяет эти средства на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

«Оплата российского газа рублями увеличивает спрос на рубли на бирже, так как сначала на счета Газпромбанка приходят финансовые средства в евро, а далее они конвертируются в российскую национальную валюту, чтобы зачислить их на другой и контракт считался оплаченным», — пояснил Владимир Чернов.

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Одной из причин снижения курса евро к рублю до пятилетнего минимума стало рекордное удешевление европейской валюты на международном рынке, считают аналитики. Так, за последние два месяца курс евро по отношению к доллару опустился более чем на 5% и сейчас находится вблизи отметки $1,04. Значение стало самым низким с января 2017 года.

Эксперты не исключают, что наблюдаемая тенденция продолжится в ближайшее время, и на рынке может возникнуть паритет. Другими словами, курсы доллара и евро впервые за 20 лет могут сравняться.

«В последние месяцы мы уже много раз отмечали риск такого сценария. Более того, существует большая вероятность того, что евро начнёт стоит чуть дешевле доллара. Ключевые причины — в гораздо более сильной уязвимости европейской экономики к росту цен на энергоносители, в ухудшении торгового баланса региона, а также в более мягкой денежно-кредитной политике ЕЦБ по сравнению с ФРС», — объяснил Василий Карпунин.

Эффект укрепления

По мнению экспертов, в связи с заметным укреплением рубля в ближайшее время Центральный банк продолжит снимать введённые ранее валютные ограничения. Напомним, что в начале весны в условиях санкций ЦБ одобрил комплекс мер для стабилизации обстановки на финансовом рынке. Помимо обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, регулятор временно повышал ключевую ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

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Впрочем, на сегодняшний день Банк России опустил ключевую ставку до 14% годовых и смягчил ряд валютных ограничений для граждан. Так, например, россиянам вновь разрешили покупать наличные доллары и евро в кассах банков. Кроме того, ЦБ планирует обнулить обязательную продажу валютной выручки для несырьевых неэнергетических экспортёров, а для сырьевых — снизить норматив с текущих 80% до 50%.

Таким образом, регулятор притормозит дальнейшее укрепление нацвалюты, считают аналитики. Как объясняют специалисты, слишком сильный рубль невыгоден для бюджета страны, поскольку в результате снижения курсов доллара и евро сокращаются доходы казны от экспорта.

«Задача Центробанка — обеспечивать финансовую стабильность, поэтому любые возможные послабления, вероятно, будут небыстрыми и постепенными. При прочих равных это должно сократить дисбаланс между предложением валюты и спросом на неё и как минимум ограничить укрепление рубля», — пояснил Олег Сыроваткин.

Тем не менее произошедшее за последние два месяца удорожание нацвалюты должно позитивно сказаться на уровне инфляции в России, уверены специалисты. По данным Росстата, недельные темпы роста потребительских цен уже замедлились до 0,1% по сравнению с 2% в марте.

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В годовом выражении инфляция по-прежнему держится вблизи отметки 18%. Вместе с тем аналитики не исключают, что по итогам 2022 года значение окажется ниже.

«Торможение недельной инфляции в основном как раз и связано с беспрецедентным укреплением рубля. Учитывая масштаб падения курса доллара и рост цен в прошлые два месяца, в определённые недели не исключено и возникновение дефляции. Однако по результатам текущего года инфляция в годовом выражении составит около 15—17%», — заключил Василий Карпунин.