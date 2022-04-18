Макрон обсудит с Байденом и представителями ЕС новые антироссийские санкции
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«Я планирую завтра после полудня обсудить с Байденом и европейскими лидерами вопрос санкций. Мы продолжим санкционное давление на Россию», — цитирует его РИА Новости.
8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
Как ранее сообщила фон дер Ляйен, в шестом пакете санкций ЕС против России рассматриваются меры в отношении банковского сектора и энергетической сферы.