Макрон обсудит с Байденом и представителями ЕС новые антироссийские санкции

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5 сообщил о намерении обсудить 19 апреля новые антироссийские санкции со своим американским коллегой Джо Байденом и европейскими партнёрами.

«Я планирую завтра после полудня обсудить с Байденом и европейскими лидерами вопрос санкций. Мы продолжим санкционное давление на Россию», — цитирует его РИА Новости.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

Как ранее сообщила фон дер Ляйен, в шестом пакете санкций ЕС против России рассматриваются меры в отношении банковского сектора и энергетической сферы.