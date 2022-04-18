Макрон обсудит с Байденом и представителями ЕС новые антироссийские санкции

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5 сообщил о намерении обсудить 19 апреля новые антироссийские санкции со своим американским коллегой Джо Байденом и европейскими партнёрами.
Макрон обсудит с Байденом и представителями ЕС новые антироссийские санкции
  • AFP
  • © BENOIT TESSIER / POOL

«Я планирую завтра после полудня обсудить с Байденом и европейскими лидерами вопрос санкций. Мы продолжим санкционное давление на Россию», — цитирует его РИА Новости.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

Как ранее сообщила фон дер Ляйен, в шестом пакете санкций ЕС против России рассматриваются меры в отношении банковского сектора и энергетической сферы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить