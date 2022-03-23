Во Франции подняли вопрос о запасах йода на случай инцидента на украинских атомных станциях

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Юлия Гуреева
Член Национального парламента Франции Эмили Кариу попросила оценить существующие в стране запасы таблеток йода в случае «инцидента» на атомных электростанциях на Украине. По её словам, переход украинских АЭС под контроль России в результате спецоперации «вызывает опасения». RT ознакомился с обращением депутата.
Во Франции подняли вопрос о запасах йода на случай инцидента на украинских атомных станциях
  • Legion-Media

«Депутат просит оценить существующие запасы таблеток йода и какое их количество Франция зарезервировала для поставок за границу. Также она спрашивает о том, в какой срок можно произвести эти дозы в случае серьёзного инцидента на европейской территории и какую логистику собираются использовать, чтобы получилось как можно быстрее распределить их среди французов», — говорится в документе. 

Как отметила Кариу, территории Украины, на которых расположены атомные электростанции, оказались под контролем России вследствие спецоперации, и это  «вызывает опасения».

При этом парламентарий уточнила, что, согласно данным французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности, уровень радиоактивности не повысился. Отсутствие выброса подтверждают также мониторинговые организации стран, граничащих с Украиной.

В связи с этим в данный момент во Франции нет необходимости употреблять таблетки йода, добавила она. 

Ранее в Европарламенте высказали мнение, что на фоне происходящего на Украине может произойти «новая ядерная катастрофа».

24 февраля в ходе спецоперации подразделения ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Позже контроль был установлен над Запорожской АЭС. 

4 марта Минобороны России рассказало о «чудовищной провокации» на ЗАЭС со стороны украинских националистов. А 9 марта ВСУ нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим ЧАЭС. 

По данным МАГАТЭ, критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС не обнаружено. Системы безопасности на Запорожской АЭС также функционируют исправно

В российском МИД подчеркнули, что обе станции работают в штатном режиме и радиационный фон остаётся в норме.

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