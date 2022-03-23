Во Франции подняли вопрос о запасах йода на случай инцидента на украинских атомных станциях

Член Национального парламента Франции Эмили Кариу попросила оценить существующие в стране запасы таблеток йода в случае «инцидента» на атомных электростанциях на Украине. По её словам, переход украинских АЭС под контроль России в результате спецоперации «вызывает опасения». RT ознакомился с обращением депутата.

«Депутат просит оценить существующие запасы таблеток йода и какое их количество Франция зарезервировала для поставок за границу. Также она спрашивает о том, в какой срок можно произвести эти дозы в случае серьёзного инцидента на европейской территории и какую логистику собираются использовать, чтобы получилось как можно быстрее распределить их среди французов», — говорится в документе.

Как отметила Кариу, территории Украины, на которых расположены атомные электростанции, оказались под контролем России вследствие спецоперации, и это «вызывает опасения».

При этом парламентарий уточнила, что, согласно данным французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности, уровень радиоактивности не повысился. Отсутствие выброса подтверждают также мониторинговые организации стран, граничащих с Украиной.

В связи с этим в данный момент во Франции нет необходимости употреблять таблетки йода, добавила она.

Ранее в Европарламенте высказали мнение, что на фоне происходящего на Украине может произойти «новая ядерная катастрофа».

24 февраля в ходе спецоперации подразделения ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Позже контроль был установлен над Запорожской АЭС.

4 марта Минобороны России рассказало о «чудовищной провокации» на ЗАЭС со стороны украинских националистов. А 9 марта ВСУ нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим ЧАЭС.

По данным МАГАТЭ, критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС не обнаружено. Системы безопасности на Запорожской АЭС также функционируют исправно.

В российском МИД подчеркнули, что обе станции работают в штатном режиме и радиационный фон остаётся в норме.