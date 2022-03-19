В Европарламенте не исключили риска «новой ядерной катастрофы» на Украине

Европарламентарий от Греции Вангелис Меймаракис допустил, что на фоне происходящих на Украине событий может произойти «новая ядерная катастрофа». Своё мнение по этому вопросу политик выразил в обращении к Еврокомиссии. С соответствующим документом ознакомился RT.

Сегодня, по словам евродепутата, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая является одной из крупнейших в Европе, «находится под угрозой». В связи с этим, предположил Меймаракис, на Украине нельзя исключать риск возникновения «новой ядерной катастрофы».

«Кроме того, в стране есть ряд других старых АЭС», — отметил парламентарий.

По мнению Меймаракиса, в случае аварии на каком-либо из подобных объектов «ЕС пострадает в первую очередь».

На этом фоне политик поинтересовался у Еврокомиссии, не планируют ли там принять меры для защиты украинских АЭС и для обеспечения их регулярного техобслуживания. Это, выразил уверенность парламентарий, в том числе поможет снизить риск ЧП.

«Предложит ли Еврокомиссия направить на Украину миссию международных наблюдателей для получения представления о ситуации и оказания помощи стране?» — также спросил Меймаракис у представителей ЕК.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT выразил мнение, что действующие киевские власти достаточно безответственно относятся к вопросу обеспечения безопасности на территориях атомных станций, находящихся на территории страны.

«Например, в ходе российской спецоперации на Украине появились сообщения о том, что на Чернобыльской АЭС велись работы по изготовлению ядерного оружия, создавалась «грязная бомба». А на Запорожской АЭС, по некоторым данным, нашли документы, касающиеся работ по созданию такого оружия», — уточнил эксперт.

В свою очередь, Россия, под контроль которой перешли ЧАЭС и ЗАЭС, более остальных заинтересована в том, чтобы на этих объектах не возникало кризисных ситуаций, добавил Кошкин.

«Насыщение Украины вооружением из-за рубежа и оказание стране финансовой помощи являются весьма существенным фактором для того, чтобы Киев продолжал сопротивление и изощрённым способом искал новые формы и методы провокаций, о которых бы заговорил весь мир», — сказал политолог.

Наряду с этим, по мнению Кошкина, действия Вооружённых сил России в формате спецоперации являются профилактической мерой, которая нейтрализует возможность организации ядерной провокации на территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Соответствующее решение было принято в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.

В тот же день российские военнослужащие взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. 28 февраля стало известно о взятии под контроль Запорожской АЭС и прилегающих к ней участков.

Впоследствии постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что военные, присутствующие на ЧАЭС и ЗАЭС, не вмешиваются в работу украинских операторов, а лишь осуществляют охрану объектов.

4 марта в Минобороны России сообщили, что украинская диверсионная группа предприняла попытку «реализации чудовищной провокации» на территории, прилегающей к ЗАЭС. Атаку отразил российский патруль.

Позднее националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим ЧАЭС. Со своей стороны российские специалисты приняли меры по переходу на резервные источники питания.