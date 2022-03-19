В Европарламенте не исключили риска «новой ядерной катастрофы» на Украине

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Ксения Калинкина
Европарламентарий от Греции Вангелис Меймаракис допустил, что на фоне происходящих на Украине событий может произойти «новая ядерная катастрофа». Своё мнение по этому вопросу политик выразил в обращении к Еврокомиссии. С соответствующим документом ознакомился RT.
В Европарламенте не исключили риска «новой ядерной катастрофы» на Украине
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Сегодня, по словам евродепутата, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая является одной из крупнейших в Европе, «находится под угрозой». В связи с этим, предположил Меймаракис, на Украине нельзя исключать риск возникновения «новой ядерной катастрофы».

«Кроме того, в стране есть ряд других старых АЭС», — отметил парламентарий.

По мнению Меймаракиса, в случае аварии на каком-либо из подобных объектов «ЕС пострадает в первую очередь».

На этом фоне политик поинтересовался у Еврокомиссии, не планируют ли там принять меры для защиты украинских АЭС и для обеспечения их регулярного техобслуживания. Это, выразил уверенность парламентарий, в том числе поможет снизить риск ЧП.

«Предложит ли Еврокомиссия направить на Украину миссию международных наблюдателей для получения представления о ситуации и оказания помощи стране?» — также спросил Меймаракис у представителей ЕК.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT выразил мнение, что действующие киевские власти достаточно безответственно относятся к вопросу обеспечения безопасности на территориях атомных станций, находящихся на территории страны.

«Например, в ходе российской спецоперации на Украине появились сообщения о том, что на Чернобыльской АЭС велись работы по изготовлению ядерного оружия, создавалась «грязная бомба». А на Запорожской АЭС, по некоторым данным, нашли документы, касающиеся работ по созданию такого оружия», — уточнил эксперт.

В свою очередь, Россия, под контроль которой перешли ЧАЭС и ЗАЭС, более остальных заинтересована в том, чтобы на этих объектах не возникало кризисных ситуаций, добавил Кошкин.

«Насыщение Украины вооружением из-за рубежа и оказание стране финансовой помощи являются весьма существенным фактором для того, чтобы Киев продолжал сопротивление и изощрённым способом искал новые формы и методы провокаций, о которых бы заговорил весь мир», — сказал политолог.

Наряду с этим, по мнению Кошкина, действия Вооружённых сил России в формате спецоперации являются профилактической мерой, которая нейтрализует возможность организации ядерной провокации на территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Соответствующее решение было принято в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.

В тот же день российские военнослужащие взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. 28 февраля стало известно о взятии под контроль Запорожской АЭС и прилегающих к ней участков

Впоследствии постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что военные, присутствующие на ЧАЭС и ЗАЭС, не вмешиваются в работу украинских операторов, а лишь осуществляют охрану объектов. 

4 марта в Минобороны России сообщили, что украинская диверсионная группа предприняла попытку «реализации чудовищной провокации» на территории, прилегающей к ЗАЭС. Атаку отразил российский патруль.  

Позднее националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим ЧАЭС. Со своей стороны российские специалисты приняли меры по переходу на резервные источники питания.

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