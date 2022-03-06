Источник: бои у ЗАЭС могли произойти из-за документов о работах Киева над ядерным оружием

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Боестолкновения у Запорожской АЭС могли произойти из-за хранения там документации, которая касается перспективных работ по созданию Украиной ядерного оружия, рассказал РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств России.

По данным собеседника, Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основной массив документов по этой теме из Киева и Харькова во Львов.

«Определённая документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группами в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим», — сказал источник.

По его сведениям, документация может находиться в Национальном университете «Львовская политехника».

Также собеседник агентства рассказал, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.

Он утверждает, что на Украине были достигнуты «значимые результаты» в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов и в сфере изучения и металлургии ядерных материалов.

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