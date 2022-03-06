Источник: бои у ЗАЭС могли произойти из-за документов о работах Киева над ядерным оружием
По данным собеседника, Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основной массив документов по этой теме из Киева и Харькова во Львов.
«Определённая документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группами в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим», — сказал источник.
По его сведениям, документация может находиться в Национальном университете «Львовская политехника».
Также собеседник агентства рассказал, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.
Он утверждает, что на Украине были достигнуты «значимые результаты» в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов и в сфере изучения и металлургии ядерных материалов.