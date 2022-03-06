РИА Новости: Киев последнее время интересовался добычей и обогащением урана

В последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств России. Как рассказали агентству, на Украине была активизирована геологоразведка глубинных слоёв на территории действующих урановых шахт, а одновременно с этим представители Киева подняли вопрос о создании собственных уранообогатительных предприятий.

«Обращает на себя (внимание. — RT) и то обстоятельство, что в последние годы Украина активизировала геологоразведку глубинных слоёв на территории действующих урановых шахт, а также освоение перспективных урановых месторождений, в частности в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании помощи в создании уранообогатительных предприятий.

«В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Жёлтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида урана из добываемой на Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки», — сказал источник.

Как ранее сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, по информации ведомства, на Украине велись работы в направлении создания ядерного оружия.

Он подчеркнул, что эти возможности у Украины гораздо выше, чем у Ирана или КНДР.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва не позволит Киеву заполучить ядерное оружие.