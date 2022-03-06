Источник рассказал об устремлениях Киева заполучить ядерное оружие

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Слова украинского президента Владимира Зеленского в Мюнхене о претензиях на ядерный статус Украины были не случайны, заявил представитель одного из компетентных ведомств России. По его словам, это могло стать реальностью уже в ближайшей перспективе.

«Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия», — сказал собеседник РИА Новости.

Нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году, подчеркнул источник. Он добавил, что это произошло «по негласному распоряжению Петра Порошенко», который тогда занимал пост президента.

«Имеющиеся в СВР данные свидетельствуют, что НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как имплозивного, так и пушечного типа», — добавил собеседник.

Вместе с этим Киев мог скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов, сказал он.

Так, на Украине были достигнуты «значимые результаты» в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов и в сфере изучения и металлургии ядерных материалов, пишет агентство.

«По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счёт скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев», — сказал источник.

Также собеседник агентства рассказал, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.

По утверждениям директора СВР России Сергея Нарышкина, у Украины возможности в создании ядерного оружия гораздо выше, чем у Ирана или КНДР.

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