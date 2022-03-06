Источник: на ЧАЭС проводились работы Киева по изготовлению «грязной бомбы»

По имеющейся информации, Киев использовал зону Чернобыльской АЭС для работ по изготовлению «грязной бомбы» и выделению плутония, сообщил представитель одного из компетентных ведомств России.

«Отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС», — сказал собеседник РИА Новости.

По данным источника, естественный для чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ.

При этом к разработке отдельных проблем в этой сфере привлекались сотрудники Одесского национального политехнического университета, которые имеют опыт в области математического моделирования кинетики термоядерных реакций, отметил собеседник.

Вместе с ними привлекались профильные подразделения Киевского национального университета и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, которые специализируются на компьютерном моделировании в области гидродинамики и механики сплошных сред и механике сплошных сред, пишет агентство.

«Особое внимание уделялось реализации проектов в области металлургии ядерных материалов и технологий производства специальных сплавов, которые осуществлялись в Институте электросварки и Институте металлофизики», — рассказал источник.

По данным собеседника, к решению проблем в этой сфере привлекались Институт проблем материаловедения и Физико-механический институт, который имеет опыт в области специальных материалов, в том числе их антикоррозийной защиты и обработки.

Использование «грязной бомбы» предполагает взрыв боеприпаса с обычной взрывчаткой, содержащего радиоактивные вещества.

Например, при подрыве боеприпаса контейнер с изотопами разрушается, а ударная волна разносит радиоактивные вещества. Агентство отмечает, что подобное оружие никогда не применялось в реальных условиях.

Также источник рассказал, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.

Он утверждает, что на Украине были достигнуты «значимые результаты» в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов и в сфере изучения и металлургии ядерных материалов.

Одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства Киев активно занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия, рассказал представитель одного из компетентных ведомств России.

Боестолкновения, которые произошли у Запорожской АЭС, могли случиться из-за хранения там документации, которая касается перспективных работ по созданию ядерного оружия, отметил он.