Источник: на ЧАЭС проводились работы Киева по изготовлению «грязной бомбы»
- РИА Новости
«Отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС», — сказал собеседник РИА Новости.
По данным источника, естественный для чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ.
При этом к разработке отдельных проблем в этой сфере привлекались сотрудники Одесского национального политехнического университета, которые имеют опыт в области математического моделирования кинетики термоядерных реакций, отметил собеседник.
Вместе с ними привлекались профильные подразделения Киевского национального университета и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, которые специализируются на компьютерном моделировании в области гидродинамики и механики сплошных сред и механике сплошных сред, пишет агентство.
«Особое внимание уделялось реализации проектов в области металлургии ядерных материалов и технологий производства специальных сплавов, которые осуществлялись в Институте электросварки и Институте металлофизики», — рассказал источник.
По данным собеседника, к решению проблем в этой сфере привлекались Институт проблем материаловедения и Физико-механический институт, который имеет опыт в области специальных материалов, в том числе их антикоррозийной защиты и обработки.
Использование «грязной бомбы» предполагает взрыв боеприпаса с обычной взрывчаткой, содержащего радиоактивные вещества.
Например, при подрыве боеприпаса контейнер с изотопами разрушается, а ударная волна разносит радиоактивные вещества. Агентство отмечает, что подобное оружие никогда не применялось в реальных условиях.
Также источник рассказал, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.
Он утверждает, что на Украине были достигнуты «значимые результаты» в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов и в сфере изучения и металлургии ядерных материалов.
Одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства Киев активно занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия, рассказал представитель одного из компетентных ведомств России.
Боестолкновения, которые произошли у Запорожской АЭС, могли случиться из-за хранения там документации, которая касается перспективных работ по созданию ядерного оружия, отметил он.