Источник: Киев работал над потенциальными средствами доставки ядерного оружия

Одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства Киев активно занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия, рассказал РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств России.

«Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что при этом большинство разработок Киев «прикрывает» реализацией совместных проектов с другими странами.

Например, в декабре 2013 года Украина и Турция договорились о взаимодействии в ракетной сфере.

«Основную роль в нём должны играть украинские ракетно-космические предприятия «Южмашзавод» и КБ «Южное», ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала», — сказал источник.

Основная цель такого сотрудничества — создание мобильного комплекса, который был бы оснащён твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км, добавил он.

Кроме того, «Южмашзавод» разрабатывает на средства Саудовской Аравии мобильный ракетный комплекс наземного базирования «Гром-2», который, по заявлениям Киева, в экспортном варианте будет иметь дальность до 280 км.

«Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км, по некоторым оценкам — до 1000 км. Для проведения лётных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон Алибей», — сказал собеседник агентства.

Также источник рассказал, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.

Он утверждает, что на Украине были достигнуты «значимые результаты» в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов и в сфере изучения и металлургии ядерных материалов.