Источник: Киев работал над потенциальными средствами доставки ядерного оружия
- © Апарат Ради національної безпеки і оборони України
«Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что при этом большинство разработок Киев «прикрывает» реализацией совместных проектов с другими странами.
Например, в декабре 2013 года Украина и Турция договорились о взаимодействии в ракетной сфере.
«Основную роль в нём должны играть украинские ракетно-космические предприятия «Южмашзавод» и КБ «Южное», ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала», — сказал источник.
Основная цель такого сотрудничества — создание мобильного комплекса, который был бы оснащён твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км, добавил он.
Кроме того, «Южмашзавод» разрабатывает на средства Саудовской Аравии мобильный ракетный комплекс наземного базирования «Гром-2», который, по заявлениям Киева, в экспортном варианте будет иметь дальность до 280 км.
«Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км, по некоторым оценкам — до 1000 км. Для проведения лётных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон Алибей», — сказал собеседник агентства.
Также источник рассказал, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.
Он утверждает, что на Украине были достигнуты «значимые результаты» в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов и в сфере изучения и металлургии ядерных материалов.