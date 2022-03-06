Источник: Киев работал над потенциальными средствами доставки ядерного оружия

Короткая ссылка
Одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства Киев активно занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия, рассказал РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств России.
Источник: Киев работал над потенциальными средствами доставки ядерного оружия
  • © Апарат Ради національної безпеки і оборони України

«Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что при этом большинство разработок Киев «прикрывает» реализацией совместных проектов с другими странами.

Например, в декабре 2013 года Украина и Турция договорились о взаимодействии в ракетной сфере.

«Основную роль в нём должны играть украинские ракетно-космические предприятия «Южмашзавод» и КБ «Южное», ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала», — сказал источник.

Основная цель такого сотрудничества — создание мобильного комплекса, который был бы оснащён твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км, добавил он.

Кроме того, «Южмашзавод» разрабатывает на средства Саудовской Аравии мобильный ракетный комплекс наземного базирования «Гром-2», который, по заявлениям Киева, в экспортном варианте будет иметь дальность до 280 км.

«Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км, по некоторым оценкам — до 1000 км. Для проведения лётных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон Алибей», — сказал собеседник агентства.

Также источник рассказал, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.

Он утверждает, что на Украине были достигнуты «значимые результаты» в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов и в сфере изучения и металлургии ядерных материалов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить