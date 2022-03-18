МАГАТЭ: все системы безопасности на Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии

Все системы безопасности на Запорожской АЭС на Украине функционируют исправно. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Все системы безопасности на Запорожской АЭС остаются в рабочем состоянии, сообщила Украина сегодня МАГАТЭ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что два реактора из шести вполовину снизили выработку электроэнергии после аварии на внутренней линии электропередачи.

Ранее в Росгвардии заявили, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем российских военных. Охранявшие станцию украинские военнослужащие сдали оружие.

Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

16 марта Росгвардия совместно с российскими военными отразила атаку неонацистов и взяла под охрану Каховскую ГЭС на Украине.