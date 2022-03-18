МАГАТЭ: все системы безопасности на Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии
«Все системы безопасности на Запорожской АЭС остаются в рабочем состоянии, сообщила Украина сегодня МАГАТЭ», — говорится в заявлении.
Отмечается, что два реактора из шести вполовину снизили выработку электроэнергии после аварии на внутренней линии электропередачи.
Ранее в Росгвардии заявили, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем российских военных. Охранявшие станцию украинские военнослужащие сдали оружие.
Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
16 марта Росгвардия совместно с российскими военными отразила атаку неонацистов и взяла под охрану Каховскую ГЭС на Украине.