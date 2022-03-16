Росгвардия сообщила о взятии под охрану Каховской ГЭС на Украине
- РИА Новости
«На Каховской гидроэлектростанции, которая является стратегическим объектом, возобновляется нормальная жизнь. Подразделения Росгвардии обеспечивают охрану и безопасность ГЭС», — говорится в сообщении.
Как отмечается, батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС России успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава.
Ранее в Росгвардии заявили, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем российских военных. Охранявшие станцию украинские военнослужащие сдали оружие.
Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
4 марта Министерство обороны России заявило, что ночью киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.
Как отметили в МАГАТЭ, после пожара на территории АЭС выброса радиации не зафиксировано.