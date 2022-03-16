Росгвардия сообщила о взятии под охрану Каховской ГЭС на Украине

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Росгвардия совместно с российскими военными отразила атаку неонацистов и взяла под охрану Каховскую ГЭС на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардия сообщила о взятии под охрану Каховской ГЭС на Украине
  • РИА Новости

«На Каховской гидроэлектростанции, которая является стратегическим объектом, возобновляется нормальная жизнь. Подразделения Росгвардии обеспечивают охрану и безопасность ГЭС», — говорится в сообщении.

Как отмечается, батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС России успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава.

Ранее в Росгвардии заявили, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем российских военных. Охранявшие станцию украинские военнослужащие сдали оружие.

Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

4 марта Министерство обороны России заявило, что ночью киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

Как отметили в МАГАТЭ, после пожара на территории АЭС выброса радиации не зафиксировано.

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