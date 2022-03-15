В МИД России рассказали о ситуации на Чернобыльской и Запорожской АЭС

Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«В настоящее время российские военнослужащие вместе с украинской охраной и персоналом станций контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС», — цитирует РИА Новости Полищука.

Как уточняется, станции работают в штатном режиме, радиационный фон остаётся в норме.

По словам дипломата, сейчас главные усилия направлены на то, чтобы не допустить провокаций в отношении данных объектов.

Ранее в украинском «Энергоатоме» сообщили о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС после завершения ремонтных работ.

По сообщению Министерства обороны России, ночью 4 марта киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.

9 марта МАГАТЭ заявило, что не наблюдает никаких критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС.