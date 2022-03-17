МИД: Россия приложит все усилия для обеспечения безопасности Чернобыльской АЭС

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Российская сторона достигла договорённости с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: Россия приложит все усилия для обеспечения безопасности Чернобыльской АЭС
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По словам Захаровой, взятие под контроль российскими военными Чернобыльской АЭС произведено таким образом, чтобы не наносить ущерб её безопасности. 

«Достигнута договорённость с военнослужащими украинского отделения батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности её энергоблоков и саркофага», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия «намерена и далее прилагать все усилия для обеспечения безопасности данного объекта».

Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

4 марта Министерство обороны России заявило, что ночью киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

Как отметили в МАГАТЭ, после пожара на территории АЭС выброса радиации не зафиксировано.

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