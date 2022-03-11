Страны ЕС призвали обеспечить безопасность АЭС Украины при помощи МАГАТЭ

Страны ЕС призвали обеспечить безопасность атомных электростанций Украины с помощью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы призываем незамедлительно обеспечить безопасность украинских атомных электростанций с помощью Международного агентства по атомной энергии», — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы защиты объектов ядерной энергетики на Украине.

По итогам встречи Гросси заявил, что МАГАТЭ удалось установить прямой диалог по ядерной безопасности между Россией и Украиной на самом высоком уровне.