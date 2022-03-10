Глава МАГАТЭ сообщил о прямом диалоге между Россией и Украиной по ядерной безопасности

МАГАТЭ удалось установить прямой диалог по ядерной безопасности между Россией и Украиной на самом высоком уровне. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Моей главной целью было установить прямой диалог на самом высоком уровне, очень важно передавать ключевые послания о предлагаемых действиях. И это было достигнуто», — цитирует РИА Новости Гросси.

По его словам, были проведены «нелёгкие, но серьёзные» встречи.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

Как заявил Панков, это ещё раз подтверждает «абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов».

По сообщению Министерства обороны России, ночью 4 марта киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.

9 марта МАГАТЭ заявило, что не наблюдает никаких критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС.