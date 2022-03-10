Лавров и гендиректор МАГАТЭ обсудили вопросы защиты объектов ядерной энергетики на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы защиты объектов ядерной энергетики на Украине. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси обсудили вопросы обеспечения физической защиты и функционирования объектов ядерной энергетики в контексте проведения специальной военной операции на Украине, — написала Захарова в Telegram.

10 марта стало известно, что Украина уведомила МАГАТЭ об отключении ЧАЭС от электросети.

Как отмечается, вместе с тем МАГАТЭ и атомный регулятор Украины согласились, что отключение электроэнергии на Чернобыльской АЭС не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

Как заявил Панков, это ещё раз подтверждает «абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов».