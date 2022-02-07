Аналитик Оленченко назвал грубой пропагандой истерику западных СМИ вокруг темы Украины
- © AP Photo / Mykola Tymchenko
«Определение хорошее подобрала Мария Захарова. Это действительно истерика, другим словом квалифицировать сложно. Такая грубая, бесцеремонная пропаганда», — сообщил аналитик.
По мнению эксперта, эта кампания развивается достаточно долгое время.
Он также отметил, что в таком случае кампания либо завершится провокацией, либо будет свёрнута.
При этом, как считает Оленченко, показательными станут результаты визитов в Россию президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее Мария Захарова заявила, что истерика в западных СМИ свидетельствует о подготовке почвы для осуществления возможных провокаций.
5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.
До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.