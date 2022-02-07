Аналитик Оленченко назвал грубой пропагандой истерику западных СМИ вокруг темы Украины

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что истерика в западных СМИ относительно ситуации вокруг Украины свидетельствует о подготовке провокаций.
Аналитик Оленченко назвал грубой пропагандой истерику западных СМИ вокруг темы Украины
  • © AP Photo / Mykola Tymchenko

«Определение хорошее подобрала Мария Захарова. Это действительно истерика, другим словом квалифицировать сложно. Такая грубая, бесцеремонная пропаганда», — сообщил аналитик.

По мнению эксперта, эта кампания развивается достаточно долгое время.

Он также отметил, что в таком случае кампания либо завершится провокацией, либо будет свёрнута.

При этом, как считает Оленченко, показательными станут результаты визитов в Россию президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее Мария Захарова заявила, что истерика в западных СМИ свидетельствует о подготовке почвы для осуществления возможных провокаций.

5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

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