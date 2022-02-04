В МИД России сообщили, что Украина пытается «поставить крест» на Минских соглашениях

Украинские власти намерены показать, что «ставят крест» на выполнении Минских соглашений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, последние заявления киевских властей, киевского режима, которые ставят под вопрос искренность их намерений разрешить кризис в Донбассе мирными способами на основе комплекса мер, подчёркивают то, о чём мы говорили раньше: к сожалению, похоже, что они просто ставят на них крест», — заявила она на брифинге.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев на встречах всех уровней исключает возможность ведения прямого диалога с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к разрушению страны.