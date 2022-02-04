В МИД России сообщили, что Украина пытается «поставить крест» на Минских соглашениях
- Legion-Media
«К сожалению, последние заявления киевских властей, киевского режима, которые ставят под вопрос искренность их намерений разрешить кризис в Донбассе мирными способами на основе комплекса мер, подчёркивают то, о чём мы говорили раньше: к сожалению, похоже, что они просто ставят на них крест», — заявила она на брифинге.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев на встречах всех уровней исключает возможность ведения прямого диалога с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к разрушению страны.