В МИД России сообщили, что Украина пытается «поставить крест» на Минских соглашениях

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Украинские власти намерены показать, что «ставят крест» на выполнении Минских соглашений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России сообщили, что Украина пытается «поставить крест» на Минских соглашениях
  • Legion-Media

«К сожалению, последние заявления киевских властей, киевского режима, которые ставят под вопрос искренность их намерений разрешить кризис в Донбассе мирными способами на основе комплекса мер, подчёркивают то, о чём мы говорили раньше: к сожалению, похоже, что они просто ставят на них крест»,  — заявила она на брифинге.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев на встречах всех уровней исключает возможность ведения прямого диалога с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил о невозможности выполнения Киевом Минских соглашений, так как это приведёт к разрушению страны.

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