В МИД России прокомментировали на информацию о «концентрации» войск у границы с Украиной

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала прокомментировала информацию о «концентрации» войск у границы с Украиной.
В МИД России прокомментировали на информацию о «концентрации» войск у границы с Украиной
  • globallookpress.com

Она ответила на соответствующий вопрос одного из западных журналистов.

«Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома», — цитирует её РИА Новости.

Также Захарова заявила, что истерика в западных СМИ относительно ситуации вокруг Украины свидетельствует о подготовке провокаций.

До этого представитель МИД назвала «преступлением против планеты» спекуляции о «вторжении» России на Украину.

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