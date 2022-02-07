В МИД России прокомментировали на информацию о «концентрации» войск у границы с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала прокомментировала информацию о «концентрации» войск у границы с Украиной.

Она ответила на соответствующий вопрос одного из западных журналистов.

«Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома», — цитирует её РИА Новости.

Также Захарова заявила, что истерика в западных СМИ относительно ситуации вокруг Украины свидетельствует о подготовке провокаций.

До этого представитель МИД назвала «преступлением против планеты» спекуляции о «вторжении» России на Украину.