В МИД России прокомментировали на информацию о «концентрации» войск у границы с Украиной
- globallookpress.com
Она ответила на соответствующий вопрос одного из западных журналистов.
«Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома», — цитирует её РИА Новости.
Также Захарова заявила, что истерика в западных СМИ относительно ситуации вокруг Украины свидетельствует о подготовке провокаций.
До этого представитель МИД назвала «преступлением против планеты» спекуляции о «вторжении» России на Украину.