Захарова: истерика в западных СМИ свидетельствует о подготовке провокаций на Украине

Истерика в западных СМИ относительно ситуации вокруг Украины свидетельствует о подготовке провокаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать: вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности», — цитирует Захарову РИА Новости.

По её словам, это свидетельствует о подготовке почвы для осуществления возможных провокаций.

5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы плане России по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».

Захарова назвала «преступлением против планеты» спекуляции о «вторжении» России на Украину.