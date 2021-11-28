В ЮАР заявили о выявлении нескольких десятков заболевших новым штаммом COVID-19 «омикрон»

В Южно-Африканской Республике заявили о выявлении нескольких десятков человек с симптомами, характерными для новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19 «омикрон».

«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетённость, а также на сильную головную боль, — приводит ТАСС слова председателя Медицинской ассоциации ЮАР Анжелики Кутзе.

Она отметила, что у большинства заболевших отсутствовали такие признаки, как повышенная температура и боль в теле.

По словам Кутзе, пациенты не думали, что заболели именно COVID-19.

«Однако проведённые тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название «омикрон», — добавила медик.

Кутзе добавила, что у нескольких десятков человек при заболевании не падал уровень кислорода в крови.

Ранее в Чехии подтвердили сведения о заболевшем новым штаммом коронавируса «омикрон».

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавируса.