В ЮАР заявили о выявлении нескольких десятков заболевших новым штаммом COVID-19 «омикрон»

Короткая ссылка
В Южно-Африканской Республике заявили о выявлении нескольких десятков человек с симптомами, характерными для новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19 «омикрон».
В ЮАР заявили о выявлении нескольких десятков заболевших новым штаммом COVID-19 «омикрон»
  • Reuters

«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетённость, а также на сильную головную боль, — приводит ТАСС слова председателя Медицинской ассоциации ЮАР Анжелики Кутзе.

Она отметила, что у большинства заболевших отсутствовали такие признаки, как повышенная температура и боль в теле.

По словам Кутзе, пациенты не думали, что заболели именно COVID-19.

«Однако проведённые тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название «омикрон», — добавила медик.

Кутзе добавила, что у нескольких десятков человек при заболевании не падал уровень кислорода в крови.

Ранее в Чехии подтвердили сведения о заболевшем новым штаммом коронавируса «омикрон».

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить