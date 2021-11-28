В Чехии выявили новый штамм коронавируса
По словам и. о. премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, инфицированной оказалась жительница города Либерец. Она побывала в Намибии и вернулась в страну через ЮАР и ОАЭ.
Отмечается, что женщина ранее привилась вакцинами от коронавируса, текущее заболевание пациентка переносит в лёгкой форме.
Инфицированную и восемь человек, прибывших с ней в Чехию, поместили на изоляцию.
В Минздраве республики ранее сообщали о подозрении на коронавирус у вернувшейся из Намибии гражданки Чехии.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».
Первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса уже выявили в Германии и Израиле.