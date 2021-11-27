Минздрав Чехии заявил о возможном выявлении в стране нового штамма коронавируса
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«В одной из лабораторий Чехии проверяют возможное появление варианта COVID-19 «омикрон», — приводит заявление РИА Новости.
Как сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш в Twitter, медики ожидают результатов теста женщины, она находится на изоляции.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой омикрон.
Первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса уже выявили в Германии и Израиле.
Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» может стать таким же опасным, как вирус Эбола.