AFP: премьер-министр Бельгии ушёл на самоизоляцию

Бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо ушёл на самоизоляцию. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров.

Как пишет ТАСС, премьер Бельгии сдаст ПЦР-тест на коронавирус утром 23 ноября, а до получения отрицательного результата будет оставаться на самоизоляции.

Отмечается, что аналогичным образом поступят ещё четыре члена бельгийского правительства, а именно министр иностранных и европейских дел и внешней торговли Софи Вильмес, министр обороны Людовине Дедондер, министр внутренних дел Аннелис Верлинден и министр юстиции Винсент Ван Квикенборн.

Ранее сообщалось, что премьер Франции Жан Кастекс снова ушёл на самоизоляцию из-за потенциального контакта с COVID-19.

Позднее стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус.