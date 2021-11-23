AFP: премьер-министр Бельгии ушёл на самоизоляцию

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Бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо ушёл на самоизоляцию. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров.

Как пишет ТАСС, премьер Бельгии сдаст ПЦР-тест на коронавирус утром 23 ноября, а до получения отрицательного результата будет оставаться на самоизоляции.

Отмечается, что аналогичным образом поступят ещё четыре члена бельгийского правительства, а именно министр иностранных и европейских дел и внешней торговли Софи Вильмес, министр обороны Людовине Дедондер, министр внутренних дел Аннелис Верлинден и министр юстиции Винсент Ван Квикенборн.

Ранее сообщалось, что премьер Франции Жан Кастекс снова ушёл на самоизоляцию из-за потенциального контакта с COVID-19.

Позднее стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус.

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