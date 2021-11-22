Премьер Франции снова ушёл на самоизоляцию из-за потенциального контакта с COVID-19

Премьер-министр Франции Жан Кастекс ушёл на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого подтвердился диагноз COVID-19, сообщает AFP.

Кастекс сдал ПЦР-тест на коронавирус, о его результате будет объявлено позднее.

В понедельник, 22 ноября, премьер-министр встречался со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо в Брюсселе.

В первый раз Кастекс уходил на самоизоляцию в декабре 2020 года, после того как президент страны Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что во французскую Гваделупу направят 50 спецназовцев для восстановления порядка после протестов против протоколов COVID-19.