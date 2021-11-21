Власти Франции направят спецназ на Гваделупу для подавления беспорядков

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Во французскую Гваделупу направят 50 спецназовцев для восстановления порядка после протестов против протоколов COVID-19, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Власти Франции направят спецназ на Гваделупу для подавления беспорядков
  • © REUTERS/Pascal Rossignol

Как сообщает Интерфакс, во время массовых беспорядков в Гваделупе были разграблены магазины, а протестующие открыли огонь по полицейским — арестованы более 30 человек. 

После встречи с министром заморских территорий Себастьеном Лекорну Дарманен заявил, что государство «будет твёрдо стоять на своём»: спецназовцы пополнят число полицейских до 2250 человек.

Префект Гваделупы Александр Рошат ранее ввёл в регионе комендантский час в связи с гражданскими беспорядками.

Ранее сообщалось, что в нидерландском Роттердаме полиция задержала 51 участника акции протеста против введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Три человека получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков.

В Вене на улицы города вышли 35 тыс. человек, несогласных с ограничениями из-за COVID-19.

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