Более 50 человек задержаны после протестов против ограничительных мер в Роттердаме
«51 человек был задержан во время массовых беспорядков в пятницу вечером и ночью в Роттердаме», — говорится в сообщении.
Около половины задержанных являются несовершеннолетними.
В Роттердаме прошла протестная акция из-за ограничительных мер, введённых в Нидерландах для борьбы с пандемией коронавируса.
Демонстрация переросла в беспорядки. Полиция применила против протестующих водомёты. Несколько участников акции протеста пострадали.