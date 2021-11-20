Более 50 человек задержаны после протестов против ограничительных мер в Роттердаме

В нидерландском Роттердаме полиция задержала 51 участника акции протеста против введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила полиция в Twitter.

«51 человек был задержан во время массовых беспорядков в пятницу вечером и ночью в Роттердаме», — говорится в сообщении.

Около половины задержанных являются несовершеннолетними.

В Роттердаме прошла протестная акция из-за ограничительных мер, введённых в Нидерландах для борьбы с пандемией коронавируса.

Демонстрация переросла в беспорядки. Полиция применила против протестующих водомёты. Несколько участников акции протеста пострадали.