Власти 45 стран объявят об инвестициях для защиты природы в сельском хозяйстве
«Страны со всего мира заявят о своей приверженности преобразованию сельскохозяйственных и продовольственных систем посредством политических реформ, исследований и инноваций в целях сокращения выбросов и защиты природы, обеспечивая при этом продовольствие и рабочие места», — приводит РИА Новости сообщение оргкомитета СОР26.
Отмечается, что это включает в себя привлечение более $4 миллиардов новых инвестиций государственного сектора в сельскохозяйственные инновации, включая разработку устойчивых к изменению климата культур и регенеративных решений для улучшения здоровья почвы.
Ранее сообщалось, что представители России и США обсудили сокращение выбросов метана и ряд других вопросов на климатической конференции в Глазго.