Власти 45 стран объявят об инвестициях для защиты природы в сельском хозяйстве

Власти 45 стран объявят на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) о срочных действиях и инвестициях для защиты природы и перехода к более устойчивым способам ведения сельского хозяйства.

«Страны со всего мира заявят о своей приверженности преобразованию сельскохозяйственных и продовольственных систем посредством политических реформ, исследований и инноваций в целях сокращения выбросов и защиты природы, обеспечивая при этом продовольствие и рабочие места», — приводит РИА Новости сообщение оргкомитета СОР26.

Отмечается, что это включает в себя привлечение более $4 миллиардов новых инвестиций государственного сектора в сельскохозяйственные инновации, включая разработку устойчивых к изменению климата культур и регенеративных решений для улучшения здоровья почвы.

Ранее сообщалось, что представители России и США обсудили сокращение выбросов метана и ряд других вопросов на климатической конференции в Глазго.