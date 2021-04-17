В США прокомментировали возможность прохода кораблей в Чёрное море

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе пресс-конференции заявил, что корабли Соединённых Штатов продолжат заходить в Чёрное море.
В США прокомментировали возможность прохода кораблей в Чёрное море
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«Мы на рутинной основе вели операции военных кораблей в Чёрном море, и это продолжится», — приводит РИА Новости слова Кирби.

Как уточняется, пресс-секретарь оборонного ведомства не стал комментировать сообщения о том, что США отказались от планировавшегося захода кораблей в Чёрное море.

Ранее источник в турецком МИД сообщил, что проход двух американских военных кораблей через Босфор в Чёрное море отменён.

В начале апреля в СМИ появилась информация, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

Соединённые Штаты уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор, а Анкара, в свою очередь, направила соответствующие данные участникам конвенции Монтрё. Позднее в Пентагоне назвали отправку кораблей стандартной операцией.

В МИД России заявили, что такие мероприятия носят сугубо провокационный характер. Как подчеркнул замглавы ведомства Сергей Рябков, «американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего».

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