В США прокомментировали возможность прохода кораблей в Чёрное море

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе пресс-конференции заявил, что корабли Соединённых Штатов продолжат заходить в Чёрное море.

«Мы на рутинной основе вели операции военных кораблей в Чёрном море, и это продолжится», — приводит РИА Новости слова Кирби.

Как уточняется, пресс-секретарь оборонного ведомства не стал комментировать сообщения о том, что США отказались от планировавшегося захода кораблей в Чёрное море.

Ранее источник в турецком МИД сообщил, что проход двух американских военных кораблей через Босфор в Чёрное море отменён.

В начале апреля в СМИ появилась информация, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

Соединённые Штаты уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор, а Анкара, в свою очередь, направила соответствующие данные участникам конвенции Монтрё. Позднее в Пентагоне назвали отправку кораблей стандартной операцией.

В МИД России заявили, что такие мероприятия носят сугубо провокационный характер. Как подчеркнул замглавы ведомства Сергей Рябков, «американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего».