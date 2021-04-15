США не комментируют сообщение об отмене прохода кораблей в Чёрное море

В Пентагоне не стали комментировать появившуюся ранее информацию об отмене прохода военных кораблей США в Чёрное море.

Ранее источник в турецком МИД передавал, что проход двух американских военных кораблей через Босфор в Чёрное море отменён.

«Мы продолжаем очень внимательно следить за ситуацией в регионе. Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображением безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В оборонном ведомстве добавили, что американские военные «регулярно работают в Чёрном море и во многих других районах по всему региону».

В начале апреля в СМИ появилась информация, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

Соединённые Штаты уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор, а Анкара, в свою очередь, направила соответствующие данные участникам конвенции Монтрё. Позднее в Пентагоне назвали отправку кораблей стандартной операцией.

В МИД России заявили, что такие мероприятия носят сугубо провокационный характер. Как подчеркнул замглавы ведомства Сергей Рябков, «американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего».