Эксперты ВОЗ в рамках миссии в КНР посетят рынок и лабораторию в Ухани

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках миссии в КНР по поиску источника коронавирусной инфекции COVID-19 посетят рынок животных и морепродуктов и Уханьский институт вирусологии, а также побеседуют с первыми заболевшими.
Эксперты ВОЗ в рамках миссии в КНР посетят рынок и лабораторию в Ухани
  • Reuters

«Группа планирует посетить больницы, лаборатории и рынки, включая Уханьский институт вирусологии, рынок Хуанань, лабораторию уханьского Центра по контролю и предотвращению заболеваний. Они поговорят с теми, кто первым отреагировал на вспышку, а также с некоторыми первыми пациентами с COVID-19», — говорится в Twitter ВОЗ.

Кроме того, эксперты встретятся с китайскими коллегами.

14 января группа экспертов из ВОЗ прибыла в китайский город Ухань для исследования происхождения COVID-19.

В МИД Китая ранее назвали ложью теорию о том, что причиной пандемии коронавируса является утечка SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухани. Там также отметили, что всё больше исследований показывают, что пандемия была вызвана отдельными вспышками коронавируса в ряде мест по всей планете.

В ВОЗ также допустили, что в мире было несколько первичных случаев инфицирования COVID-19 от различных источников.

В мае в ВОЗ заявили, что не нашли доказательств того, что рынок в китайской Ухани стал первоисточником коронавируса.

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