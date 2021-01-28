Эксперты ВОЗ в рамках миссии в КНР посетят рынок и лабораторию в Ухани
- Reuters
«Группа планирует посетить больницы, лаборатории и рынки, включая Уханьский институт вирусологии, рынок Хуанань, лабораторию уханьского Центра по контролю и предотвращению заболеваний. Они поговорят с теми, кто первым отреагировал на вспышку, а также с некоторыми первыми пациентами с COVID-19», — говорится в Twitter ВОЗ.
Кроме того, эксперты встретятся с китайскими коллегами.
14 января группа экспертов из ВОЗ прибыла в китайский город Ухань для исследования происхождения COVID-19.
В МИД Китая ранее назвали ложью теорию о том, что причиной пандемии коронавируса является утечка SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухани. Там также отметили, что всё больше исследований показывают, что пандемия была вызвана отдельными вспышками коронавируса в ряде мест по всей планете.
В ВОЗ также допустили, что в мире было несколько первичных случаев инфицирования COVID-19 от различных источников.
В мае в ВОЗ заявили, что не нашли доказательств того, что рынок в китайской Ухани стал первоисточником коронавируса.