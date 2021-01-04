В Китае отвергли теорию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухани

Теория о том, что причиной пандемии коронавируса является утечка SARS-CoV-2 из лаборатории в городе Ухани, является ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Мэтью Поттингер назвал «наиболее вероятным источником» происхождения коронавируса утечку из лаборатории в Китае.

«Всем известно о так называемой теории утечки вируса из лаборатории в городе Ухани, где он был искусственно произведён. Почти все мировые учёные и эксперты в области контроля за заболеваниями, включая американских специалистов в данной области, подвергли её критике», — цитирует ТАСС дипломата.

Она напомнила, что китайские учёные неоднократно давали комментарии по этому вопросу СМИ, а американские средства массовой информации посещали Уханьский институт вирусологии, где им сообщали о реальном положении дел.

«Господин Поттингер, будучи высокопоставленным чиновником правительства Соединённых Штатов, продолжает повторять уже ранее звучавшую ложь и клевету. Я очень надеюсь, что американская сторона внесёт ясность, чем является данное заявление: личным мнением господина Поттингера или официальной позицией США», — добавила она.

В начале ноября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что СВР не располагает данными, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, был получен искусственно, поэтому склоняется к тому, что он появился из природы.