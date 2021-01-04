В Китае отвергли теорию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухани
- РИА Новости
Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Мэтью Поттингер назвал «наиболее вероятным источником» происхождения коронавируса утечку из лаборатории в Китае.
«Всем известно о так называемой теории утечки вируса из лаборатории в городе Ухани, где он был искусственно произведён. Почти все мировые учёные и эксперты в области контроля за заболеваниями, включая американских специалистов в данной области, подвергли её критике», — цитирует ТАСС дипломата.
Она напомнила, что китайские учёные неоднократно давали комментарии по этому вопросу СМИ, а американские средства массовой информации посещали Уханьский институт вирусологии, где им сообщали о реальном положении дел.
«Господин Поттингер, будучи высокопоставленным чиновником правительства Соединённых Штатов, продолжает повторять уже ранее звучавшую ложь и клевету. Я очень надеюсь, что американская сторона внесёт ясность, чем является данное заявление: личным мнением господина Поттингера или официальной позицией США», — добавила она.
В начале ноября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что СВР не располагает данными, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, был получен искусственно, поэтому склоняется к тому, что он появился из природы.