В Китае отвергли теорию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухани

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Теория о том, что причиной пандемии коронавируса является утечка SARS-CoV-2 из лаборатории в городе Ухани, является ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
В Китае отвергли теорию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухани
  • РИА Новости

Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Мэтью Поттингер назвал «наиболее вероятным источником» происхождения коронавируса утечку из лаборатории в Китае.

«Всем известно о так называемой теории утечки вируса из лаборатории в городе Ухани, где он был искусственно произведён. Почти все мировые учёные и эксперты в области контроля за заболеваниями, включая американских специалистов в данной области, подвергли её критике», — цитирует ТАСС дипломата.

Она напомнила, что китайские учёные неоднократно давали комментарии по этому вопросу СМИ, а американские средства массовой информации посещали Уханьский институт вирусологии, где им сообщали о реальном положении дел.

«Господин Поттингер, будучи высокопоставленным чиновником правительства Соединённых Штатов, продолжает повторять уже ранее звучавшую ложь и клевету. Я очень надеюсь, что американская сторона внесёт ясность, чем является данное заявление: личным мнением господина Поттингера или официальной позицией США», — добавила она.

В начале ноября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что СВР не располагает данными, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, был получен искусственно, поэтому склоняется к тому, что он появился из природы

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