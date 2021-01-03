В США назвали версию происхождения коронавируса

Заместитель советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер считает «наиболее вероятным источником» происхождения коронавируса утечку из лаборатории в Китае.

«Появляется всё больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», — приводит его слова газета Daily Mail.

Поттингер заявил, что на эту версию якобы указывают «последние разведывательные данные».

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что всё больше исследований показывают, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в целом ряде мест по всей планете.

В конце ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поиски источника первого случая заболевания коронавирусом начнутся с китайского города Ухань.

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал сообщения об источниках происхождения коронавируса.