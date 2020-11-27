ВОЗ: поиски источника происхождения COVID-19 начнутся с Ухани
- Reuters
«Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнётся с Ухани в Китае, откуда пришло первое сообщение (о заболевании. — RT)», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.
Глава ВОЗ подчеркнул, что выводы о возникновении коронавируса можно будет делать на основе того, что будет обнаружено.
Ранее в ВОЗ заявили, что около 60—70% населения планеты должны иметь иммунитет к коронавирусу или быть вакцинированы, чтобы предотвратить распространение пандемии.