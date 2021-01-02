В МИД Китая высказались о происхождении коронавируса

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Глава МИД Китая Ван И в интервью Xinhua высказался по поводу происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.
В МИД Китая высказались о происхождении коронавируса
  • Reuters

По его словам, всё больше исследований показывают, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в целом ряде мест по всей планете.

«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — цитирует его РИА Новости.

Ван И подчеркнул, что именно китайская сторона оказалась первой, кто сообщил о случаях заболевания коронавирусом.

Министр добавил, что Китай «был в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации». 

Ранее СМИ писали, что «китайское правительство жёстко контролирует» все исследования, касающиеся происхождения COVID-19.

В конце ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поиски источника первого случая заболевания коронавирусом начнутся с китайского города Ухань.

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