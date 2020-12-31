AP заявило о контроле властями КНР исследований происхождения COVID-19

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В материале The Associated Press говорится, что «китайское правительство жёстко контролирует» все исследования касающиеся происхождения COVID-19, «пресекает некоторые из них и активно поддерживает альтернативные теории относительно того, что его источник может быть за пределами Китая».
AP заявило о контроле властями КНР исследований происхождения COVID-19
  • Reuters

Как сообщает агентство, китайские власти выдали «гранты на сотни тысяч долларов» ищущим источник происхождения коронавируса учёным из исследовательских центров, связанных с военными Китая.

Как говорится в материале, решение о том, какие данные можно публиковать данным специалистам, принимает «специальная комиссия, управляемая правительством Китая».

В конце ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поиски источника первого случая заболевания коронавирусом начнутся с китайского города Ухань.

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