AP заявило о контроле властями КНР исследований происхождения COVID-19
- Reuters
Как сообщает агентство, китайские власти выдали «гранты на сотни тысяч долларов» ищущим источник происхождения коронавируса учёным из исследовательских центров, связанных с военными Китая.
Как говорится в материале, решение о том, какие данные можно публиковать данным специалистам, принимает «специальная комиссия, управляемая правительством Китая».
В конце ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поиски источника первого случая заболевания коронавирусом начнутся с китайского города Ухань.