AP заявило о контроле властями КНР исследований происхождения COVID-19

В материале The Associated Press говорится, что «китайское правительство жёстко контролирует» все исследования касающиеся происхождения COVID-19, «пресекает некоторые из них и активно поддерживает альтернативные теории относительно того, что его источник может быть за пределами Китая».

Reuters