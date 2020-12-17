Путин прокомментировал происхождение коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал сообщения об источниках происхождения коронавируса.

«Что касается происхождения, то слухов много, я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом», — отметил президент.

Он добавил, что тем более нет никаких подтверждений, связанных с обвинениями в адрес кого бы то ни было.

«Мне кажется, что сейчас нужно исходить из другого — не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой. Вот это будет правильным направлением нашего сотрудничества», — сказал он.

Ранее Путин рассказал, что пока не прививался вакциной от коронавирусной инфекции, но сделает это, когда разрешат специалисты.