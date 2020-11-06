Нарышкин назвал COVID-19 «продуктом естественного происхождения»
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- РИА Новости
«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал он.
Как отметил Нарышкин, для российских учёных, которые борются с COVID-19, не принципиален вопрос происхождения коронавируса.
«Он не критичен по отношению к тому, что они делают. То есть создают лекарства, создают вакцины, лечат больных», — добавил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал: нет никаких оснований полагать, что новый коронавирус был создан искусственно.
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил в беседе с НСН вероятность искусственного происхождения вируса.