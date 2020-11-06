Нарышкин назвал COVID-19 «продуктом естественного происхождения»

Служба внешней разведки России не располагает данными, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, был получен искусственно, поэтому склоняется к тому, что он появился из природы. Об этом РИА Новости заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал он.

Как отметил Нарышкин, для российских учёных, которые борются с COVID-19, не принципиален вопрос происхождения коронавируса.

«Он не критичен по отношению к тому, что они делают. То есть создают лекарства, создают вакцины, лечат больных», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал: нет никаких оснований полагать, что новый коронавирус был создан искусственно.

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил в беседе с НСН вероятность искусственного происхождения вируса.