Нарышкин назвал COVID-19 «продуктом естественного происхождения»

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Служба внешней разведки России не располагает данными, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, был получен искусственно, поэтому склоняется к тому, что он появился из природы. Об этом РИА Новости заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Нарышкин назвал COVID-19 «продуктом естественного происхождения»
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал он.

Как отметил Нарышкин, для российских учёных, которые борются с COVID-19, не принципиален вопрос происхождения коронавируса.

«Он не критичен по отношению к тому, что они делают. То есть создают лекарства, создают вакцины, лечат больных», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал: нет никаких оснований полагать, что новый коронавирус был создан искусственно.

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил в беседе с НСН вероятность искусственного происхождения вируса.

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