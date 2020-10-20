Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса

Короткая ссылка
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, в 2013 году учёные из США и Китая воспроизвели коронавирус без изменения его свойств.

«Коронавирус преодолел межвидовой барьер: с мелких млекопитающих, перепончатокрылых, он перешёл на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», — заявил он в эфире НСН.

Ранее в Совбезе России заявили, что пандемия COVID-19 свидетельствует о возможности биологических угроз безопасности, связанных с другими патогенными биологическими агентами. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить