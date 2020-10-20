Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, в 2013 году учёные из США и Китая воспроизвели коронавирус без изменения его свойств.

«Коронавирус преодолел межвидовой барьер: с мелких млекопитающих, перепончатокрылых, он перешёл на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», — заявил он в эфире НСН.

Ранее в Совбезе России заявили, что пандемия COVID-19 свидетельствует о возможности биологических угроз безопасности, связанных с другими патогенными биологическими агентами.