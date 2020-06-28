Путин о происхождении коронавируса: нет оснований говорить о «вбросе»

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Российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» прокомментировал версии об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин о происхождении коронавируса: нет оснований говорить о «вбросе»
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«Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, — нет никаких для этого оснований. Я думаю, что если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится», — приводят его слова «Вести.ру» в рамках программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства призвал совместно бороться с пандемией, а не «рассусоливать, откуда это взялось» и «обвинять друг друга».

По его словам, необходимо понять «суть происходящего» и «выстроить систему защиты».

«Нужно делать то, что ведёт всех нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути, нас ждёт успех, а не пути конфронтации», — подчеркнул Путин.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию.

Генеральная прокуратура России, в свою очередь, признала фейками видеоролики о якобы искусственном создании COVID-19 для чипирования населения.

МИД Китая призвал США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе и активизировать сотрудничество с мировым сообществом для борьбы с пандемией.

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