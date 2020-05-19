Китай попросил США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе

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Власти США постоянно делают намёки и выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации Китая на фоне пандемии коронавируса, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Китай попросил США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе
  • Reuters

«Отдельные американские политики должны прекратить попытки переложить собственные проблемы на плечи других и активизировать сотрудничество с мировым сообществом, объединив усилия в борьбе с пандемией», — сказал он на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Белому дому стоит обратить внимание на меры по ликвидации эпидемии на американской территории.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».

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