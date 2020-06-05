Билл Гейтс прокомментировал сообщения о «чипировании» населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию.

«Я никогда не занимался такими вещами как микрочипы. Эти сообщения довольно сложно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — приводит его слова издание Business Insider.

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT заявил, что строить конспирологические теории вокруг происхождения коронавируса — абсолютно тупиковый путь с точки зрения достижения результата.

В апреле RT опубликовал видео, в котором перечисляются теории заговора, которые распространялись во время пандемий прошлых лет.