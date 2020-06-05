Билл Гейтс прокомментировал сообщения о «чипировании» населения
- Reuters
«Я никогда не занимался такими вещами как микрочипы. Эти сообщения довольно сложно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — приводит его слова издание Business Insider.
Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT заявил, что строить конспирологические теории вокруг происхождения коронавируса — абсолютно тупиковый путь с точки зрения достижения результата.
В апреле RT опубликовал видео, в котором перечисляются теории заговора, которые распространялись во время пандемий прошлых лет.