Билл Гейтс прокомментировал сообщения о «чипировании» населения

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Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию.
Билл Гейтс прокомментировал сообщения о «чипировании» населения
  • Reuters

«Я никогда не занимался такими вещами как микрочипы. Эти сообщения довольно сложно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — приводит его слова издание Business Insider.

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT заявил, что строить конспирологические теории вокруг происхождения коронавируса — абсолютно тупиковый путь с точки зрения достижения результата.

В апреле RT опубликовал видео, в котором перечисляются теории заговора, которые распространялись во время пандемий прошлых лет.

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